Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu
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Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine ait makam aracına, icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.

05.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:17
Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu

'ın Belediyesine ait makam aracına, icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.


Kahta Belediye Başkan Yardımcısı 'ın makam aracı, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne gittiği esnada Valilik Kavşağında trafik polisleri tarafından durduruldu. Yol kenarına çekilen otomobile icra dairesi tarafından çıkarılan yakalama kararına istinaden el konuldu. Yavuz Turan araçtan indirildikten sonra otomobil çekiciyle otoparka çekildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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