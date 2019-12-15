Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1

15.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:22

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti.



Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Kahta 02 Spor, rakibi Siverek Belediye Spor'u ağırladı.



Maçın 21. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahri Aslanlı'nın attığı gol ile Kahtaa 02 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.



Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Kahta 02 Spor, Gökhan Demir'in 55. Dakikada attığı gol ile Kahta 02 Spor, 2-0 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 66. Dakikasında Siverek Belediye Spor oyuncusu Caner Turp'un attığı gol ile maç 2-1 oldu.



5 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.



Maçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA