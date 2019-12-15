Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1
Haberler » Güncel » Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1 - Haber

Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti.

15.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:22
Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren 02 , kendi sahasında karşılaştığı Belediye 'u 2-1 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Kahta 02 , rakibi Siverek Belediye 'u ağırladı.


Maçın 21. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahri Aslanlı'nın attığı gol ile Kahtaa 02 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.


Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Kahta 02 Spor, Gökhan Demir'in 55. Dakikada attığı gol ile Kahta 02 Spor, 2-0 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 66. Dakikasında Siverek Belediye Spor oyuncusu Caner Turp'un attığı gol ile maç 2-1 oldu.


5 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.


Maçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler