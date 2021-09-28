Kahramanmaraşlı bir grup çiftçi, sözleşme yaptıkları firma önünde eylem yaptı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ayçiçeği üreten bir grup çiftçi, sözleşme yaptıkları firmanın önünde eylem gerçekleştirdi.

Sözleşme yaptıkları firmanın ay çekirdeklerini almadığını öne süren çiftçiler, firmanın tesisinin girişini traktörleriyle kapattı.

Üretici Mutlu Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, firmayla geçen yıldan beri sözleşmeli çekirdek ekimi yaptıklarını söyledi.

Firma ile anlaşma yaptıklarını belirten Sönmez, "Firma yetkilileri almama gerekçesi olarak hektolitresinin yükseltildiğini ve çekirdekte leke olduğunu söylüyorlar. Analiz değerleri yükseltildi, fiyatlar aşağı çekildi. Taban fiyat 10 lira demelerine rağmen fiyatı 8,50 liraya düşürdüler, ona da tamam dedik ama ürünümüzü yine almadılar." dedi.

Çiftçiler yapılan görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı.