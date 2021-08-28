KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi
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KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Türkoğlu Belediyesi'nce yürütülen "Bir Okul Değişirse Dünya Değişir" projesi kapsamında Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Türkoğlu Belediyesi'nce yürütülen "Bir Okul Değişirse Dünya Değişir" projesi kapsamında Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Proje kapsamında belediye ekiplerince ilçeye bağlı kırsal Ceceli Mahallesi'ndeki 123 öğrencinin eğitim gördüğü Ceceli İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Boyamadan, tamirata her bir işlemi titizlikle yapan ekiplerce okula, Yedi Güzel Adam Edebiyat Sokağı, 15 Temmuz Köşesi, Atatürk Köşesi, bank ve dinlenme alanları kazandırıldı.

Bakım ve onarımı tamamlanan okulun açılışı için düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Osman Okumuş, güzel bir projeye imza attıklarını, emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.

Öğrencilerin okulu seveceği daha çok projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın nadide edebiyat şehirlerinden bir tanesi olan Kahramanmaraş'ımızın edebiyatçılarının kapılara resim ve anlamlı sözlerinin yer aldığı alanlar, duvarlarda ve bahçedeki yerlerde çok anlamlı resimler mükemmel oldu. İnanıyorum ki öğrencilerimiz pazartesi gününü okula gelmeleri için iple çekecekler. Bizim geleceğimiz öğrenciler, geleceğimiz çocuklar. Onları ne kadar kaliteli yetiştirirsek Türkiye'nin kalitesi de o kadar artacaktır. Belediyemiz olarak da ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversitede okuyan çocuklarımızı, gençlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Bundan sonra da bu tip projelerimizin sayısını daha da arttıracağız."

Ceceli İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cevahir Karaaslan da projeye destek veren Okumuş'a teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan ile okul öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi Ceceli Okulunda bakım ve onarım gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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