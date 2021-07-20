Kahramanmaraş'taki konteyner kentte buruk bayram
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Kahramanmaraş'taki konteyner kentte buruk bayram

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte buruk bayram
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ndeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazlarını kılan Suriyeliler, bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadı.

Suriyeli misafirler, cami çıkışlarında yakınlarıyla bayramlaşırken bazıları da akrabalarıyla görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Suriyeli Yasin Vassıf, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Savaşın sona ermesi ve bundan sonraki bayramları kendi ülkelerinde geçirmek için dua ettiklerini belirten Vasıf, "Allah'tan en yakın vakitte vatanımıza dönmeyi diliyoruz. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Olayların başından bu yana Türkiye bizi hiç yalnız bakmadı. Türkler evlerini, barklarını ve kalplerini bizlerle paylaştı. Allah Türkiye'yi her daim ayakta tutsun. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Müslümanların lideri yapsın. Tek umudumuz Türkiye." diye konuştu.

Usay Hayro da ülkesinden uzakta 10. bayramı geçirdiğini kaydetti. Bundan sonraki bayramları memleketinde geçirmek istediklerini anlatan Hayro, bunun için de dua ettiklerini dile getirdi.

Abdülmecit Gazel ise tek temennilerinin bundan sonraki bayramları ülkesinde yakınları ve akrabalarıyla geçirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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