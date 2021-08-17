Kahramanmaraş'taki Kırk Mağaralar'da kazı çalışmaları başladı
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Kahramanmaraş'taki Kırk Mağaralar'da kazı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'taki Kırk Mağaralar'da kazı çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Roma dönemine ait anıt ve kaya mezarların bulunduğu Kırk Mağaralar'da ikinci dönem arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Roma dönemine ait anıt ve kaya mezarların bulunduğu Kırk Mağaralar'da ikinci dönem arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pazarcık Belediyesi koordinesinde Roma dönemine ait kaya ve anıt mezarların bulunduğu değerlendirilen Kırk Mağaralar'daki kazı çalışmalarını Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü ekibi yürütüyor.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında elde edilecek bulguların kent için önemli bir turizm kaynağı olacağını belirtti.

Mağarayı turizme kazandırmak için çalışmaları desteklediklerini dile getiren Yılmazcan, "Mağaraların milattan önce 2 binli yıllara dayanan bir geçmişi olduğu ve kralların da içinde bulunduğu birçok aristokrat ailenin defnedildiği kaya mezarlarının ilimize ve ilçemize bir turistik tesis olarak kazandırılması bekleniyor. Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalara bizler de destek oluyor, tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burayı dünya turizmine kazandırıp ilçemize değer katmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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