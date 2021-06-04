Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı
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Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce kaçak kazı sonrası tesadüfen bulunan mozaikler sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin yanında kamulaştırılan 4 parselin yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce kaçak kazı sonrası tesadüfen bulunan mozaikler sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin yanında kamulaştırılan 4 parselin yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan mozaikli alanın bitişiğindeki 4 parselin yıkımı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ın geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete yerleşim sahası olduğunu, bunlardan birinin de Germanicia Antik Kenti olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki antik kentin kazı çalışmaları neticesinde birçok taban mozaiği ve yapı kalıntılarının tespit edildiğini anımsatan Coşkun, belirlenen noktalarda Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünce kazı çalışmaları yapıldığını belirtti.

Vali Coşkun, kazı çalışmalarının titizlikle yapılarak bölgenin ziyarete açılması için gayret edeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de tarihi değerlere sahip çıktıklarını söyledi.

Bölgede milattan önce 400'lü yıllara uzanan mozaiklerin bulunduğunu dile getiren Güngör, "Bu bir zenginlik. Biz inşallah bu başlangıçlarla bir dalga etkisi yaratarak her yıl burada birer adım ilerleyerek dönüştürmek istiyoruz. Biz bunların altyapılarını iyileştirerek dünyadaki genel geçer kurallara göre sunumlarını yaparak ziyaretçilere turizme açmamız lazım." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise kurumlar arasındaki iş birliğiyle yapılacak çalışmaların kentin tarihine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, "Germanicia Antik Kenti Gün Yüzüne Çıkıyor" iş birliği protokolünü imzaladı.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile davetliler katıldı.

Öte yandan programda, kamulaştırılan parsel içerisinde bulunan bir evin bahçe duvarına etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından balyoz vuruldu.

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı
Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı
Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı
Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin yanındaki parsellerin yıkımına başlandı - Haberler
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