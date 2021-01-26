Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi
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Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi

26.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:48
Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bulduğu parayı sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bulduğu parayı sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, makamına davet ettiği temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar'a sergilediği örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Okay, temizlediği bölgede bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden Çınar'ı bir miktar para ile ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çınar'ı sergilediği tutumun kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Allah ondan razı olsun. Kamu görevlisi olmanın gereklerini yerine getirmiş oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı da inşallah kardeşimizi ödüllendireceğiz. Aslında Dulkadiroğlu belediyemizde çalışan tüm personellerin bir timsali oldu adeta kendisine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz." dedi.

Çınar da yaklaşık 16 yıldır belediye personeli olarak görev yaptığını ifade ederek, temizlik yaptığı sırada yerde bir miktar para olduğunu fark ederek durumu polise bildirdiğini söyledi.

Bir süre sonra paranın sahibinin geldiğini ve karakola davet edildiğini anlatan Çınar, "Parayı bulduğumda herhangi bir düşüncem olmadı para falan bizim işimiz değil biz de bundan dolayı parayı teslim ettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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