Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bertiz bölgesinde yol açma, asfalt ve stabilize yol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların rahat ve konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek ilçenin en ücra köşelerine kadar hizmet götürdüklerini kaydetti.

Kentin gelişmesi adına gece gündüz çalıştıklarını aktaran Okay, açıklamasında şunlara yerverdi:

"Bertiz bölgemiz çok geniş bir alana sahiptir. Coğrafya olarak çok dağınık. Ancak burada ikamet eden vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalana bilmeleri adına çalışmalar yapıyoruz. Sosyal tesisinden alt yapı çalışmalarına, sosyal etkinlikten kültür faaliyetlere kadar birçok hizmeti bölgemizle buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra alt yapı çalışmalarında da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Özellikle yol konusunda bölgenin ulaşımını kolaylaştırma adına önemli projelerimiz mevcuttur. Bu projelerin yanı sıra stabilize ve yeni yol açma çalışmalarımızda devam etmektedir. Şuanda ekiplerimiz yoğun bir şekilde yeni yollar açıyor ve stabilize hale getiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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