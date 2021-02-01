Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan aile jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan aile jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı

01.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:58
Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan aile jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası İnce Bel Yaylası'nda mahsur kalan ailenin imdadına jandarma ve belediye ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası İnce Bel Yaylası'nda mahsur kalan ailenin imdadına jandarma ve belediye ekipleri yetişti.

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanmasıyla bulundukları bölgede mahsur kalan Halide Kamış ve ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Merkezin yönlendirilmesiyle bölgeye sevk edilen Türkoğlu Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makineleri desteğiyle yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaştı.

Uzun uğraşlarla kurtarılan aile fertlerinden Halide Kamış, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgenin tamamen karla kaplandığını, ağaçların yıkıldığını ve ulaşımın tamamen kapandığını belirterek, bulundukları yerden kendilerini kurtaran belediye ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yayla yolunun ulaşıma açılmasının ardından ekipler, traktörlerle bölgedeki hayvanlara da saman götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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