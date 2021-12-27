Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi'nde yaşayan Salih Çıkrıkçı'dan (43) haber alamayan yakınları kontrol için geldiği evde Çıkrıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Çıkrıkçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Çıkrıkçı'nın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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