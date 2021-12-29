Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Andırın Kaymakamlığı, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede etkili olan kar yağışının ardından Halbur Yaylası ve Elmadağ mevkisine yaban hayvanları için yonca, saman, sebze ve dane yem bırakıldı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal dengenin sağlanması ve yaban hayvanların hayatta kalması adına böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Özellikle ilçenin kuzey kesimlerinin karla kaplı olduğunu ifade eden Doğan, "Doğada yaşayan canlılar yem bulmakta zorlanıyorlar. Bütün insanların hassasiyet göstererek özellikle kış aylarında pencere kenarlarına, yaşadıkları yerlerin etraflarına yiyecek atıklarını bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu güzel ormanlarımız canlı varlıklarla güzel. Yaban hayvanları ile de daha da güzel oluyor, doğal dengenin sağlanması için onların da hayatta kalması gerekiyor. Biz burada sembolik bir davranışta bulunduk. İnşallah bütün halkımızdan ve vatandaşlarımızdan da kış aylarında hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük ve daire amirleri katıldı.