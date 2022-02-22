Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis ve adli para cezası verildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis ve adli para cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.D. (30) ve H.F. (31) ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyledi.

Kullanıcı olduklarını ileri süren sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan B.D'ye 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 41 bin 240 lira, H.F'ye ise 15 yıl 9 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verdi.

Elbistan-Ekinözü yol ayrımında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla B.D. ile H.F. 2 Mayıs 2020'de tutuklanmıştı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

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