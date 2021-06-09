Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi, A.K, G.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, A.K. ve G.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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