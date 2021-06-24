Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hareket halindeki trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hareket halindeki trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

M.G. yönetimindeki 46 ZE 663 plakalı kamyonet, Aksu Mahallesi hemzemin geçitte duramayarak Malatya istikametinden gelen hareket halindeki yük trenine çarptı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan demiryolu ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta trene çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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