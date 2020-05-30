Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

30.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:57

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ - KahramanmaraşKahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Göksun-Elbistan yolu, Afşin ilçesi Erçene mahallesi dört yol kavşağında meydana gelen kazada 07 DN 303 plakalı araçla 34 HT 1481 plakalı araç çarpıştı. 07 DN 303 plaklaı araçta bulunan Davut Yurtsever, Hulusi Yurtsever, Durdu Demirbaş ile 34 HT 1481 plakalı araçta bulunan aynı aileden Halil ve Emine Kültür ile çocukları Nihal, Ömer Talha ve Elif Sena Kültür yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 Kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İHA

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