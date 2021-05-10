Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Özdemir'in (37) kullandığı 06 AY 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş -Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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