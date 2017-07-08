Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kasım Havan yönetimindeki 46 ES 417 plakalı otomobil, Elbistan-Ekinözü karayolu İğde Mahallesi girişinde Recep Serin idaresindeki 44 FP 831 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüleri Serin ve Havan ile araçta bulunan Şıhhamit Havan yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.