Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

08.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:06
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde park halindeki otomobile çapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde park halindeki otomobile çapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veli D. idaresindeki 46 FP 546 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Veli D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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