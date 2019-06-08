Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Re?it Gezer (30) idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi kavşağında Mursel K. (42) yönetimindeki 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Gezer olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet Ali (3), ?adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1) ile Azra Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet ?irin (23) ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA