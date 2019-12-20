Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

20.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:42

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alaattin Şahin (66) idaresindeki 46 U 1132 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi yakınlarında yön levhasına çaptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Şahin ile otomobildeki Mehmet (70) ve Nezihe Türkmen ile Büşra Fatma Taşkale (25) ve Tülay Taşkale (54) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Göksun ve Afşin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Nezihe Türkmen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Türkmen de Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA