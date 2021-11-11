Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı

AA / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

Narlı Mahallesindeki hasat törenine Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt ile daire müdürleri katıldı.

"Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 700 dekar araziye ekimi yapılan soya fasulyesinin hasat töreninde çiftçilere 7 ton arısoy cinsi soya fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Törende konuşan Bozkurt, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok proje uyguladıklarını, fasulyenin besin değerinden bahsetti.

Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı

AA / Mahmut Bayazıt - Son Dakika Haberleri
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