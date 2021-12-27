Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir şahıs evinde ölü bulundu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Salih Çıkrıkçı'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde yoğun duman arasında Çıkrıkçı'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Çıkrıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çıkrıkçı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

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