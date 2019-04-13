Kahramanmaraş'ta Şarbon Karantinası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir mahalle şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Çobanbeyli Mahallesi'nde yediği etten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişide şarbon hastalığından şüphelenilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 1500 hayvanın bulunduğu mahalleye sevk edilen ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması başlattı.

Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığını söyledi.

Karantina altına alınan mahalledeki büyükbaş hayvanların aşılandığını ve ahırların da ilaçlandığını dile getiren Pınar, mahalledeki hayvan alım ve satımlarının da yasaklandığını belirtti.

Pınar, yediği etten rahatsızlanan kişinin tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA