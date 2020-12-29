KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

29.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:27

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Ahmet Ceren yönetimindeki 24 DZ 772 plakalı motosiklet ile Mahmut Kılınç idaresindeki 34 TL 3771 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Mehter Sokak'ta çarpıştı.

Savurulan motosiklet sürücüsü Ceren, otomobilin altında kalarak sıkıştı.

Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ceren, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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