Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Serkan T'nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan karayolu Doğan Mahallesi mevkisinde Halis E. (32) idaresindeki 46 HS 891 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki Adnan A. (31), İbrahim Z. (11), Rehai R. (27), Muhammed E. (20) ile Halid R. (18) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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