Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
16.05.2020 00:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:06
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayram Kahraman (21) idaresindeki 34 HN 3155 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil İbrahim Alkaya ile Eren Taş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA