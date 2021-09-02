Kahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kümbet Mahallesi Mohaç Caddesi üzerinde M.Y'ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelilerin Küçük Sanayi Sitesi'nde olduğunu belirledi.

Polisi görünce kaçan şüphelilerden Ş.G. ile A.A. yakalandı. D.A'nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan şüphelilerin polisi görünce otomobili bırakıp kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, polisin şüphelilerin bulunduğu otomobile yaklaşması, polisi gören zanlıların da kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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Kahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler
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