Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 14 dönüm alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 14 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Gökahmetli, Kargaçayırı ve Haruniye mevkilerinde bulunan 3 orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yangınlara, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, ve 35 personelle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 14 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun