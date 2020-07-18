Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği sırasında yanan otların ormanlık alana sıçraması sonucu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği sırasında yanan otların ormanlık alana sıçraması sonucu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi kuzey çevre yolu üzerinde bulunan Ahir Dağı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan anında yapılan müdahale sonrası, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bahçe temizliği sırasında yakılan kuru otların ormanlık alana sıçramasıyla oluşan yangına, 1 helikopter, 8 arazöz ile müdahale eden ekipler, vatandaşları özellikle yaz mevsiminde daha dikkatli olmaya davet etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA