Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
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Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Emniyet Müdürü Bilal Erdem'in de katıldığı programda, 5 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Erdem, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.

Motor kuryelik yapan Veli Taşdemir ise kask için emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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