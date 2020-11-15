Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

15.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:24

Kahramanmaraş'ta kız meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan 17 yaşındaki Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MATRUŞKA: Hadi geriye kalanlar da gidip evlensin. Mutlu mesut vicdanları rahat bi hayat kursunlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ümit Özdağ Lütfi Elvan Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Kutsi Şafak Sezer Didem Soydan Fatih Artman
Spor Samatta Arda Turan Fatih Terim Domagoj Vida Samet Aybaba
Daha Fazla Yangın Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:52:19. #1.15#
title