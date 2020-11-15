Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
15.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:24
Kahramanmaraş'ta kız meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan 17 yaşındaki Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı