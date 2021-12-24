Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, gazetecilere, vatandaşın yaşam kalitesinin düşürülmemesi adına 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu ana arterlerin açıldığını anlatan Sarıaltun, "İlçemizin yoğun kullanılan bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Özelikle ekiplerimiz yol açma çalışmaları yapılırken, yayaların da yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar küreme çalışmaları ekiplerimizce sürdürülüyor. Bu çalışmaların hepsi hemşerilerimizin sağlığı ve güvenliği için." diye konuştu.

Sarıaltun, olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşların oluşturulan koordinasyon merkezi aracılığıyla sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.???????

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AA / Veli Menekşe - Son Dakika Haberleri

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