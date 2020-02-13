Kahramanmaraş'ta kar sevinci
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Kahramanmaraş'ta kar sevinci

Kahramanmaraş'ta gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitim öğretime ara verilirken, yoğun kar en çok çocukları olduğu kadar büyükleri de sevindirdi.

13.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:31
Kahramanmaraş'ta kar sevinci

'ta gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitim öğretime ara verilirken, yoğun kar en çok çocukları olduğu kadar büyükleri de sevindirdi.


Kahramanmaraş'ın ilçesinde yer yer 30 santimetreyi bulunan karı gören 48 yaşındaki Hacı , kar banyosu yaptı.


Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesinde Mehmet Karavelli, traktörün arkasına bağladığı şişme botla çocukları çekerek doyasıya eğlenme fırsatı buldular. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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