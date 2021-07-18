Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sabri Erdoğan (54) yönetimindeki 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde, Mehmet Yavuz (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazada, iki aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ahmet Aktaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk