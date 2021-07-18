Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sabri Erdoğan (54) yönetimindeki 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde, Mehmet Yavuz (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada, iki aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ahmet Aktaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Hande Yener Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 21:30:47. #1.15#

title