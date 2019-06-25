Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Engizek Mahallesi Zorkun Yaylası mevkisinde bazı şüphelilerin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgede kazma ve küreklerle kazı yaptığı ileri sürülen V.K. (28), O.A. (35), A.İ. (28) ve N.G. (34) suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA