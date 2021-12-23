Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D. (27) ve T.İ'yi (31) Ahmetçik Mahallesi kırsalında haber leşme ve enerji nakil hatlarından çalındığı değerlendirilen kabloları içerisindeki metal bölümünü çıkarmak için yakmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile çalışma başlatan ekipler, kabloların Andırın ilçesi Arıklar ve Darıovası mahalleleri ile Onikişubat ilçesi Yenicekale Mahallesi'ndeki direklerden kesilerek çalındığını belirledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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