Kahramanmaraş'ta jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi
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Kahramanmaraş'ta jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

19.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:36
Kahramanmaraş'ta jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EBA ve zoom üzerinden verilen derslere katılan ekipler, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri gibi konularda eğitim verdi.

Trafik personelleri tarafından icra edilen programa katılan öğrenciler, jandarma ekiplerini karşılarında görünce mutluluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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