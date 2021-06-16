Kahramanmaraş'ta iş yerine giren ebabil korumaya alındı
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Kahramanmaraş'ta iş yerine giren ebabil korumaya alındı

Kahramanmaraş'ta iş yerine giren ebabil korumaya alındı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren bitkin haldeki ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren bitkin haldeki ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İş yerinde bitkin halde kuş bulan Muhammet Furkan Yeşilördek, yaptığı araştırmada ebabil olduğunu öğrendiği hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Ekipler, korumaya aldıkları kuşu, kontrollerinin ardından doğaya salacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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