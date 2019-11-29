Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

29.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:07
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı

'ta iki aile arasında silahlı, sopalı : 12 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kavga, Kahramanmaraş'ın ilçesinin mahallesi yukarı köy mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silahların da konuştuğu kavgada Hakan K, Büşra K, Hatice K, Mehmet K, Bayram K, Selma K, Tuncay K, Bilal K. ile karşı aileden de Mine G, Fatma G, Hanifi G, Oğuzhan G. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı
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