Kahramanmaraş'ta genç kadın evinde ölü bulundu

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Meryem Nacar'a (30) ait evin kapısının açık olduğunu ve genç kadının hareketsiz şekilde yattığını fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Nacar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Elbistan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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