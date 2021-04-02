Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizme dikkat çekilmesi amacıyla bahçe mavi balonlarla süslenirken katılımcılara mavi maske dağıtıldı.

Gün kapsamında ustaları tarafından özenle mavi renkte hazırlanan yöreye özgü maraş dondurması katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, otizmin bir hastalık olarak değil, farklılık olarak değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

Devletin her konuda vatandaşının yanında olduğunu belirten Coşkun, devletin bütün imkanlarıyla otizmli bireylere destek verdiğini, toplumsal yaşama kazandırılmasının hedeflediğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da otizmlilerin bir eksikliklerinin olmadığını sadece sözel ve sözel olmayan iletişim anlamında bir takım eksiklikler yaşadığını ifade etti.

Eğitimin her şeyin üstesinden geleceğini belirten Sezal, "İçeride eğitim gören kardeşlerimizi gördük. Görme ya da zihinsel engelli kardeşlerimiz de vardı. Otizmli bir kardeşimiz çok güzel piyano çaldı. Görme engelli bir kardeşimiz çok iyi bir şekilde kuran okudu. Biz nasıl seri okuyorsak, oda aynı şekilde kendi alfabesiyle okuyabiliyor. Burada en güzel olan şey, eğitim ile her şeyin üstesinden gelinebileceğinin farkında varılmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise bir süre önce hizmete açılan merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan protokol üyeleri daha sonra rehabilitasyon merkezindeki sınıfları gezerek, otizmli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:07:39. #1.15#
title