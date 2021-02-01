Kahramanmaraş'ta devrilen tır yolu trafiğe kapattı
01.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:28
Türkoğlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Kahramanmaraş-Narlı Yolu çalışma sonrası trafiğe açıldı.
Türkoğlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Kahramanmaraş-Narlı Yolu çalışma sonrası trafiğe açıldı.
Ali Pilis (32) yönetimindeki 27 ABZ 679 plakalı kağıt yüklü tır, Kahramanmaraş-Narlı Karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada çift yönlü olarak trafiğe kapanan yolu, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak