Kahramanmaraş'ta derneğe kumar operasyonu
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, dernek yöneticisi hakkında adli işlem yapıldı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, dernek yöneticisi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Derneğe düzenlenen operasyonda, çok sayıda zar, zar atmaya yarayan biblo, kumar işlemlerinin yazıldığı defterler ve kumar oynamada kullanılan farklı renklerde 100 pula el konuldu.
Dernek başkan yardımcısı H.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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