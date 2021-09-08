Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beyoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bölgeye 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasına mahalleli de katıldı, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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