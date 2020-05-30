Kahramanmaraş'ta borç- alacak kavgası: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta borç- alacak kavgası: 1 yaralı

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa K. (40), tabancayla Reşit Ş.'yi (38) bacağından vurdu.

Kahramanmaraş'ta borç- alacak kavgası: 1 yaralı
30.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:30

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa K. (40), tabancayla Reşit Ş.'yi (38) bacağından vurdu. Reşit Ş. tedaviye alınırken, Mustafa K. ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ile Reşit Ş. arasında iddiaya göre borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K., Reşit Ş.'ye  tabancayla ateş etti. Reşit Ş., sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Reşit Ş. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Reşit Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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