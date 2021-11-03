Kahramanmaraş'ta bir kişi yolda bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bir kişi yolda bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bir kişi yolda bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, işçi emeklisi İbrahim yılmaz (68) yolda bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, İşçi emeklisi İbrahim yılmaz (68) yolda bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti.

Yılmaz, sağlık ocağına gittiği sırada Güneşli Mahallesi eski Ekinözü Garajı civarında yerde para olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibini bekleyen Yılmaz, kimseye ulaşamayınca parayı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Yılmaz, burada gazetecilere, sağlık ocağında randevusu olduğunu, buraya giderken yerde deste halinde para bulduğunu anlattı.

Paranın sahibini beklediğini ancak kimsenin o bölgeye gelmediğini ifade eden Yılmaz, paranın sahibine ulaştırılması için emniyete götürdüğünü kaydetti.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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