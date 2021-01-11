Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı
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Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı

11.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:13

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta, eşini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, eşini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir evli olan H.Ç. ile A.Ç. arasında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde sokakta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.Ç, kocası A.Ç'ye tabancayla çok sayıda ateş açtı.

Mermilerden bazılarının isabet etmesiyle yaralanan A.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, H.Ç'nin, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi A.Ç. ile tartıştığı iddia edildi.

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Bir kadın silahla eşini yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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