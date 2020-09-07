Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta aralarında husumet bulunan şahısların kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
07.09.2020 22:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:13

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi İstasyon Mahallesi Erkenez Çayı kenarında meydana gelen olayda, Mehmet Ş. (46) ve Mikail Gürdal (36) eski bir husumet sebebiyle tartışmaya başladı. Suç kaydı olduğu da öğrenilen iki şahıs birbirine bıçak çekerek karşılıklı saldırdı. Mikail Gürdal, kasıklarından aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ş. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı yerde intikal eden polis ekibine teslim oldu.

YARALI ŞAHSIN DURUMU AĞIR

Boynundan aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Mehmet Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

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