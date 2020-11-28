Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı
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Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı

28.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:59
Kahramanmaraş'ta

Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş Kalesi'nde 101 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş Kalesi'nde 101 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, gazetecilere, 101 yıl önce bugün, şehrin emperyalist güçler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını, ecdadın dillere destan ve onurlu bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Keleş, Anadolu'da Kahramanmaraş'ın bağımsızlık mücadelesinde işgale karşı topyekun gösterdiği direniş ile öncü ve örnek şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

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Kahramanmaraş'ın Türkiye'de milli mücadelenin kıvılcımını çaktığını belirten Keleş, şunları aktardı:

"Bayrak olayı tarihte hiç bir millete nasip olmamış hiçbir milletin göstermediği cesaret örneği ortaya koymuş büyük bir diriliş şuurunun büyük bir kurtuluş idrakinin ortaya çıkmasıdır. Bir cuma günü kalesinde işgalci güçlerin bayrağı dalgalanan bir camide cuma namazı kılınamayacağını idrak eden büyük bir milletin bu idraki, kıyama dönüştürdüğü günün adıdır. Biz onların torunları olarak onların isimlerini ve bu kıyamlarını bu hareketlerini asla unutmayacağız. Önemli olanda budur. Biz Rıdvan Hoca, Aslan Bey ve Sütçü İmam'ların torunları olarak asla ve asla onların bırakmış oldukları bu mirası unutmayacağız. Bu mirası hem kendimiz, çocuklarımız ve bizden sonra gelecek nesillere de aynı duyarlılıkla aynı şuurla taşımayı addediyoruz. Önemli olanda kurtuluşta bunu anlamaktır. Bizim sembolik olarak bayrak dağıtmamızdan daha önemli olan bu anlayışın ruhlarımızda gönüllerimizde kalplerimizde diri tutulmasıdır. "

Bayrak olayı

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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